Краевая прокуратура составила план проверок юрлиц и предпринимателей Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края сформировала планы проведения плановых проверок на 2020 год. Реестр размещён в соответствующем разделе на сайте ведомства.

В процессе формирования планов на 2020 год прокуратура учла предложения контролирующих органов различных уровней о планируемых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дала оценку законности и обоснованности включения контрольных мероприятий в отношении субъектов предпринимательства.



