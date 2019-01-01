Новый год на городской эспланаде отметили 43 тыс. человек Каток у Театра-Театра посетила 1 тыс. пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

В ночь на 1 января в ледовом городке на эспланаде Перми прошла праздничная шоу-программа, которая продлилась до 4:00. В городке «Легенды древней Пармы» выступили ансамбли городского концертного объединения «Ярмарка» и «Воскресение», группы «НИЛ» и «Катрина», театр огня «Игры пламени» и другие.

​В этом году впервые к команде опытных ведущих присоединилась Снегурочка из числа обычных пермяков. В начале декабря организаторы предложили жительницам Перми поучаствовать в конкурсе Снегурочек. Большее число голосов в социальных сетях пермяки отдали за Полину Овчинникову, студентку Пермского государственного института культуры.

​В 3:00 стартовало шоу ОPEN AIR team, специальным гостем стал DJ Mowgli. По предварительным данным, мероприятия ледового городка «Легенды древней Пармы» посетили 39 200 человек.

​В течение новогодней ночи также работал городской каток у монумента «Героям фронта и тыла». Провести праздник на льду решили порядка 3 тыс. гостей, ещё порядка 1 тыс. человек посетили площадь перед Театром-Театром.

​Напомним, ледовый городок будет работать ежедневно в выходные дни с 10:00 до 23:00, в будние дни — с 12:00 до 22:00. Отметим, что коррективы в график работы городка может внести погода: при температуре выше -4С эксплуатация ледовых горок не рекомендуется.