Дмитрий Енцов журналист Суд назначил дополнительную экспертизу по ЖК «Изумрудный», возводимого рядом с логом Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края назначил дополнительную судебную экспертизу по качеству бетона конструкций монолитного железобетонного каркаса здания по адресу ул. Весёлая, 18 /Революции, 2а (ЖК «Изумрудный»). Она должна быть проведена до 3 февраля 2020 года силами ООО «Межрегиональный многопрофильный центр экспертиз».

Решение вынесено в рамках рассмотрения дела по иску ООО «Благостроев» к застройщику ЖК —ООО «Стройсервис».

Истец требует от ответчика взыскания задолженности по договору строительного подряда на строительство объекта «Жилой дом со встроенно-пристроенными административными помещениями» в размере 14,6 млн руб., а также неустойки в сумме 2 млн руб.

Отметим, что ЖК «Изумрудный» привлёк внимание общественности сразу после начала строительных работ в 2015 году. Причиной послужило место расположения объекта — рядом с логом р. Егошихи около Средней дамбы. При этом разрешение на строительство объекта выдавалось дважды: в 2015 году — на 22-этажный дом, а в 2017 году — на 25-этажный. В октябре 2017 года в лог съехала бетономешалка, что послужило новым поводом для обсуждения стройобъекта.