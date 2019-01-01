Дмитрий Енцов журналист В Перми завершилось строительство геронтологического центра Поделиться Поделиться Твитнуть

В Орджоникидзевском районе Перми по адресу ул. Лобвинская, 42 завершено строительство геронтологического центра. Об этом сообщили в региональном минстрое.

«Инспекция государственного строительного надзора выдала заключение о соответствии здания всем строительным нормам и требованиям. Теперь центру предстоит пройти процедуру лицензирования, после чего состоится открытие. По оценкам министерства социального развития Пермского края, первые постояльцы смогут заехать в первом квартале 2020 года», — пояснили в минстрое.

Геронтологический центр рассчитан на 150 мест. Площадь четырёхэтажного здания составляет 6,5 тыс. кв. м. Бюджет строительства составил 272,3 млн руб.