Григорий Середкин Трёхсекционный трамвай «Лев» вернулся на пермские улицы Поделиться Поделиться Твитнуть

Вечером 29 декабря трёхсекционный трамвай «Лев» вновь вышел на маршрут №11. Эту информацию подтвердили в «Гортрансе».

Напомним, с 27 по 29 декабря трамвай находился на диагностике ввиду обнаруженных технических неполадок, связанных с работой габаритов.

Новый трамвай «Лев» производства ООО «ПК «Транспортные системы» прибыл в Пермь 15 декабря. С 23 декабря начал работу на линии. Он обошёлся городскому и краевому бюджету в 108 млн руб.