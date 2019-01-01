Дмитрий Енцов журналист Трёхсекционный трамвай «Лев» временно сняли с обслуживания маршрута из-за неполадки Поделиться Поделиться Твитнуть

Новый трамвай «Лев» производства ООО «ПК «Транспортные системы» с 27 декабря временно снят с обслуживания маршрута №11. Это вызвано неисправностями работы габаритных огней, которые выявились во время одного из рейсов.

При этом неполадки со «стоп-сигналом» наблюдались у трамвая раньше.

«Сегодня во время движения трамвая эта неполадка возникла вновь. Вагон проследовал в депо без пассажиров. Сейчас вагон проходит диагностику. Неисправность будет устранена специалистами завода-изготовителя в рамках гарантийного обслуживания согласно заключённому контракту», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, трамвай прибыл в Пермь 15 декабря, а с 23 декабря начал работу на линии. Он обошёлся городскому и краевому бюджету в 108 млн руб.