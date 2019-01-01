Дмитрий Енцов журналист 10 вопросов и ответов о пермском трёхсекционном трамвае Отвечает замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева Поделиться Поделиться Твитнуть

— Трёхсекционный трамвай «Лев», который с 23 декабря курсирует по маршруту №11, стоит более 100 млн руб. Почему так дорого?

— Потому что это самый современный во всех смыслах трамвай в России и один из лучших в мире. В нём самая современная «начинка»: навигатор, информационные табло, системы учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Вагоны обладают запасом временного автономного хода, в них предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств.

Кроме того, это комфортные низкопольные вагоны для перевозки маломобильных пассажиров. Плюс, трамвай может двигаться в обратном направлении, так как кабины оборудованы с обеих сторон.

Также на цену повлияло то, что производитель — ООО «ПК «Транспортные системы» — поставил нам не только трамвай, но и множество запасных частей к нему. Сейчас технические службы завода-изготовителя обеспечивают сопровождение нового трёхсекционного трамвая на линии. Техническое сопровождение трамвая входит в стоимость контракта.

— В истории Перми действительно ещё никогда не было трёхсекционных трамваев?

— Да, это правда. Раньше на маршрутах курсировали три сцеплённых вагона, но в чистом виде трёхсекционных трамваев ещё не было. Более того, эта модель — первая в России. Такого трамвая пока нет на улицах ни Москвы, ни Санкт-Петербурга.

— Почему выбран маршрут №11?

— Это длинный маршрут, который идёт практически через весь город, соответственно, на нём самый большой пассажиропоток, до 30 тыс. человек в сутки. При этом новый трамвай имеет преимущество в скорости за счёт более быстрой посадки пассажиров. Это обеспечивается стопроцентно низким полом и большим количеством дверей.

Когда железнодорожная ветка вдоль Камы будет переоборудована под трамвайную, тогда этот трамвай и ещё один, который доставят в Пермь после проведения новых аукционов, будут курсировать между станциями Пермь I и Пермь II.

— Сможет ли трамвай преодолевать крутые повороты?

— Сможет. До пуска на линию трамвай прошёл обкатку. Специалисты заключили, что все повороты он преодолевает не хуже, чем любой односекционный трамвай, даже несмотря на его длину — 34 м. Разворотные кольца также не станут препятствием.

— Есть ли у города техника для буксировки трамвая в случае аварии?

— В нашем парке есть транспорт, который позволяет буксировать в депо все имеющиеся трамваи.

— Отличается ли для водителя управление нового трамвая?

— Трамвай оборудован современной и более удобной для водителя системой управления. Тем не менее водители прошли обучение, так что проблем, думаю, не возникнет.

— Безопасна ли высадка из трамвая на коротких остановочных пунктах?

— Не спорю, не все остановочные комплексы на маршруте №11 соответствуют длине трамвая. Там, где длина остановочной площадки не соответствует длине трамвая, будет проведена реконструкция. Мы обратили на это внимание при обкатке трамвая и увидели, что безопасная посадка и высадка возможна, учитывая, что в нём есть 12 дверей. Кроме того, ранее в Перми эксплуатировались трамваи из трёх вагонов.

Тем не менее мы работаем над этим вопросом. Остановочные комплексы на новом маршруте между вокзалами будут соответствовать всем необходимым параметрам.

— Достаточно ли одного кондуктора для обслуживания этого трамвая?

— Для работы в трёхсекционном трамвае предусмотрено два кондуктора.

— Планируется, что кондукторов не будет в трамваях с середины 2021 года. Как будет оборудована система входа с этого времени?

— На входах будут стоять стационарные валидаторы, а на линии будут работать контролёры.

— За чей счёт пассажиры будут бесплатно пользоваться трамваем до 8 января?

— Бесплатный проезд — ещё одна возможность для пермяков познакомиться с новым трамваем, оценить его удобство, совершить обзорную поездку. Такое решение принял глава Перми Дмитрий Самойлов. К тому же это удобно в каникулы, чтобы не загружать город автомобилями.

Затраты на бесплатный проезд не будут переложены на пермяков. Трамвай находится на балансе муниципальной организации — «Пермгорэлектротранса», которая работает по контрактам. Стоимость работы нового трамвая уже заложена в контракт.