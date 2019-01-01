Мария Сыропятова Пермьстат: за 11 месяцев 2019 года в Прикамье введено 877 тыс. кв. м жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за 11 месяцев 2019 года введено в эксплуатацию 877,3 тыс. кв. м жилой недвижимости, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом говорят данные Пермьстата.

При этом индивидуальные застройщики ввели 564,4 тыс. кв. м. жилья. Это на 47,8% больше, чем в январе — ноябре 2018 года.

Положительную динамику показывает и объём строительных работ. За 11 месяцев 2019 года он составил 111,3 млрд руб., что на 16,1% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.