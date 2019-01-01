Мария Сыропятова
По киоскам и павильонам создадут согласительную комиссию
Согласительная комиссия по нестационарным торговым объектам (НТО) будет создана при первом заместителе главы Перми Викторе Агееве. Проект постановления «О создании комиссии по вопросам, связанным с согласованием изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми» опубликован на сайте администрации Перми.
Согласно тексту постановления, одной из главных задач этого совещательного органа будет согласование вопросов, связанных с внесением новых мест для размещения в схему объектов нестационарной торговли в Перми. Кроме того, комиссия будет также заниматься профилактикой конфликтных ситуаций и обеспечением «возможности досудебного урегулирования споров».
В проекте постановления говорится о том, что решения будут приниматься двумя третями голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При этом установлен кворум — комиссия правомочна принимать решения, если в заседании принимают личное участие не менее половины членов комиссии. Техническое обеспечение работы комиссии будет осуществлять «орган администрации Перми, уполномоченный в сфере предпринимательства». Таким органом считается департамент экономики и промышленной политики.
В качестве председателя комиссии в проекте назван первый заместитель главы Перми Виктор Агеев, а его заместителем — начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Александр Кузнецов. В её состав также войдут заместитель главы администрации Перми, начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич, начальник департамента имущественных отношений Михаил Берников, начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова,начальник департамента культуры и молодёжной политики Елена Неганова, начальник департамента транспорта Анатолий Путин, а также председатель правления некоммерческой организации «За сохранение НТО» Екатерина Безгодова и директор газеты «Эфир» Дмитрий Оксюта.