Мария Сыропятова По киоскам и павильонам создадут согласительную комиссию Поделиться Поделиться Твитнуть

Согласительная комиссия по нестационарным торговым объектам (НТО) будет создана при первом заместителе главы Перми Викторе Агееве. Проект постановления «О создании комиссии по вопросам, связанным с согласованием изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми» опубликован на сайте администрации Перми.

Согласно тексту постановления, одной из главных задач этого совещательного органа будет согласование вопросов, связанных с внесением новых мест для размещения в схему объектов нестационарной торговли в Перми. Кроме того, комиссия будет также заниматься профилактикой конфликтных ситуаций и обеспечением «возможности досудебного урегулирования споров».

В проекте постановления говорится о том, что решения будут приниматься двумя третями голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При этом установлен кворум — комиссия правомочна принимать решения, если в заседании принимают личное участие не менее половины членов комиссии. Техническое обеспечение работы комиссии будет осуществлять «орган администрации Перми, уполномоченный в сфере предпринимательства». Таким органом считается департамент экономики и промышленной политики.

В качестве председателя комиссии в проекте назван первый заместитель главы Перми Виктор Агеев, а его заместителем — начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Александр Кузнецов. В её состав также войдут заместитель главы администрации Перми, начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич, начальник департамента имущественных отношений Михаил Берников, начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова,начальник департамента культуры и молодёжной политики Елена Неганова, начальник департамента транспорта Анатолий Путин, а также председатель правления некоммерческой организации «За сохранение НТО» Екатерина Безгодова и директор газеты «Эфир» Дмитрий Оксюта.