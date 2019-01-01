Мария Сыропятова Инвестиции в Пермском крае за год выросли на 12,1% Поделиться Поделиться Твитнуть

За первые девять месяцев 2019 года инвестиции в основной капитал в Пермском крае составили 139,5 млрд руб., что на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорят данные Пермьстата.

Наиболее положительную динамику показали строительство, здравоохранение и социальные услуги, а также гостиничный бизнес и общественное питание. За первые девять месяцев 2019 года инвестиции в основной капитал в здравоохранении и социальных услугах составили 1,5 млрд руб. Это на 63,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Немного отстаёт строительство — данные Пермьстата зафиксировали инвестиции в основной капитал здесь в 5,1 млрд руб, что на 62,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На третьем месте — гостиничный бизнес и общественное питание: за первые девять месяцев текущего года инвестиции в основной капитал составили 42,3 млн руб. Это на 50,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом самый большой объём инвестиций в основной капитал по-прежнему приходится на сектор добычи полезных ископаемых и обрабатывающие производства. За первые девять месяцев 2019 года в обрабатывающие производства в Пермском крае было вложено 66,2 млрд руб., что на 16,8% больше, чем за такой же период прошлого года. В секторе добычи полезных ископаемых рост чуть скромнее — 6,1%. За первые девять месяцев 2019 года здесь инвестиции в основной капитал составили 30,3 млрд руб.



