Наталья Тимофеева журналист Власти Прикамья закупят ещё 31 автомобиль скорой помощи Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило очередной аукцион на поставку автомобилей скорой медицинской помощи для ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи».

Общая начальная цена контракта составляет 63,9 млн руб. В эту цену входят максимальные расходы на покупку 27 обычных машин скорой помощи по цене 2,05 млн руб. за единицу и четыре реанимобиля по 2,15 млн руб. Все автомобили и оборудование, которым оснащён спецтранспорт, должны быть произведены не ранее 2019 года и быть абсолютно новыми. Товар требуется поставить в ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи» в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 января. Сам аукцион планируется провести 14 января.

Напомним, что в ноябре Заксобрание края приняло поправку в бюджет региона, позволяющую приобрести в 2020 году 231 автомобиль скорой помощи для медучреждений региона.

В минздраве сообщили, что круглосуточно в Прикамье работают 242 бригады скорой медицинской помощи. При этом Пермь и территория КУБа работают в режиме аутсорсинга, а медицинские учреждения в остальных территориях имеют собственный автопарк спецавтомобилей. На аутсорсинге в Перми работают около 110 автомобилей, и около 20 ездят по Пермскому краю.

В минздраве также пояснили, что не планируют в ближайшее время полностью отказаться от аутсорсинга (сейчас автомобили скорой помощи предоставляются ГК «Феникс» предпринимателя Евгения Фридмана). Но закупка 231 автомобиля позволит обновить автопарк «скорых», создав «подушку безопасности» на случай, если по каким-то причинам машины аутсорсера не выйдут на линию.

В ноябре 2019 года краевые власти объявили торги на приобретение 33 автомобилей скорой помощи. В начале декабря контракт был заключён с ООО «ГрузАвтоИмпорт» за 67,9 млн руб.