Увеличили скорость В Прикамье думают, куда направить новые автомобили скорой помощи

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Краевые власти в 2019 году намерены приобрести 231 автомобиль скорой помощи для медучреждений региона. Это позволит постепенно отказаться от получения этой услуги на аутсорсинге (сейчас автомобили скорой помощи предоставляются ГК «Феникс» предпринимателя Евгения Фридмана). При этом в минздраве заявляют, что уходить от аутсорсинга в ближайшее время не планируют, но намерены обновить автопарк скорых, создав «подушку безопасности» на случай, если поставщик услуги не выполнит свои обязательства в полной мере.

Фото: Евгений Запискин

Депутаты Сергей Клепцин и Дарья Эйсфельд ко второму чтению краевого бюджета предложили поправку, предусматривающую выделение свыше 1 млрд руб. на укрепление материально-технической базы медучреждений: на 2020 год — 395,5 млн руб., на 2021 год — 397,6 млн руб., на 2022-й — 478,1 млн руб. На эти деньги планируется в том числе закупить 231 автомобиль скорой помощи: в 2020 году — 110 машин, в 2021-м — 71 машину, а в 2022-м — 50 машин. По мнению авторов поправки, это поможет постепенно отказаться от аутсорсинга и сделать оказание скорой помощи бесперебойным.

Как пояснил «Новому компаньону» автор поправки, председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин, предложение родилось на основании информации, полученной им от правительства. В частности, министерство здравоохранения сообщило, что по определённым причинам аутсорсер уменьшает количество автомобилей, которые будут выходить на линию. «В связи с этим правительство приняло решение заложить средства регионального бюджета на покупку автомобилей, чтобы компенсировать уходящие автомобили и не провалить фронт работы станции скорой помощи. Мне сложно сказать, будет ли аутсорсер действительно сокращать количество автомобилей или нет, — это основание для переговоров между аутсорсером и минздравом. Но то, что количество автомобилей, предоставляемых аутсорсером, уменьшилось, — это факт», — добавил депутат.

В минздраве сообщили, что круглосуточно в Прикамье работают 242 бригады скорой медицинской помощи. При этом Пермь и территория КУБа работают в режиме аутсорсинга, а медицинские учреждения в остальных территориях имеют собственный автопарк спецавтомобилей. На аутсорсинге в Перми работают около 110 автомобилей, и около 20 ездят по Пермскому краю.

Согласно действующим контрактам, до 1 декабря услуги аутсорсинга оказывает ООО «Феникс-менеджмент», а с 1 декабря — ООО «Новоскор», которое входит в группу компаний «Феникс». «Новоскор» на торгах в августе 2019 года признали победителем в восьми из 11 лотов.

Основатель ГК «Феникс» Евгений Фридман отметил, что по контрактам, которые «Новоскору» не удалось подписать, были объявлены новые торги. Победителем стало ООО «Кода Групп». «Но мы впоследствии договорились, что «Кода Групп» арендует у нас автомобили для выполнения контрактов», — отметил Фридман.

Напомним, до 2008 года автомобили скорой помощи предоставляло муниципальное предприятие санитарного автотранспорта. Однако со временем услугу передали на аутсорсинг, и победителем большинства торгов из года в год была ГК «Феникс» Евгения Фридмана.

Отметим, что в этом году надзорные органы уже дважды сообщали о неоднократных нарушениях со стороны подрядчиков. Так, согласно условиям контрактов с ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи», в случае ДТП, технических неисправностей и т. д. «Феникс-менеджмент» должен подавать другой автомобиль скорой помощи в течение часа. Но за январь—апрель 2019 года КСП установила 243 случая непредоставления автомобилей в течение этого времени. Период отсутствия транспортных средств составлял от 1,07 до 10,38 машино-часов. При этом объём непредоставленных Пермской станции скорой медицинской помощи услуг составил 2130,96 машино-часов, или всего 0,2% от всего объёма услуг по заявкам.

Евгений Фридман, кстати, эти претензии опровергает: КСП записала в число нарушений те часы, которые компания «не отработала» из-за того, что заказчик сам попросил предоставить уменьшенное количество автомобилей. Бизнесмен пояснил, что за две недели до начала каждого месяца заказчик уведомляет аутсорсера, сколько автомобилей нужно предоставить. При этом в зависимости от сезона количество машин может быть разным: «Это, например, может быть связано с отпускным периодом у врачей, и подстанции скорой помощи просто не нужно столько машин. Грубо говоря, они могут попросить 99 машин, или 90, или 80, чтобы не платить лишние деньги».

Интересно, что в краевом минздраве при этом опровергли информацию об уходе от аутсорсинга. «Решение о привлечении услуги по извозу скорой помощи со стороны частной организации принимает руководитель организации — станции скорой помощи. Всего их в крае шесть, и выбор способа извоза бригад скорой помощи находится исключительно в компетенции главного врача. Руководитель сам определяет, какой способ больше подходит для учреждения», — отметили в пресс-службе ведомства и добавили, что минздрав лишь контролирует качество оказываемой услуги и соблюдение временных стандартов подачи машин.

В ведомстве отметили, что в автопарке медучреждений сегодня больше 40% машин старше пяти лет, и поэтому он нуждается в обновлении. Кроме того, край должен иметь «подушку безопасности», которая подстрахует медучреждения, если по каким-то причинам машины аутсорсера не выйдут на линию. К тому же дополнительные единицы могут потребоваться в случае каких-то ЧС. «Покупать машины однозначно надо, так как везде, кроме Перми, автопарк очень изношен», — поддержал инициативу Евгений Фридман.