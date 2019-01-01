Дмитрий Енцов журналист Футбольный агент рассказал подробности громкого «неперехода» футболиста «Амкара» в ЦСКА Поделиться Поделиться Твитнуть

Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «Матч ТВ» рассказал подробности несостоявшегося перехода одного из лучших на тот момент игрока пермского футбольного клуба «Амкар» Евгения Савина в московский ЦСКА.

Напомним, в 2006 году Савин стал лучшим бомбардиром «Амкара», и в августе 2007 года было объявлено о том, что он переходит в ЦСКА. Но на удивление, после того как все договорённости были озвучены, переход так и не состоялся. Впоследствии Савин сменил несколько команд, а сейчас является одним из самых популярных видеоблогеров рунета.

Алексей Сафонов, футбольный агент:

— Первые проблемы начались, когда он играл в Перми. Там сумму стали поднимать с 2,5 до 4 млн евро. Но ЦСКА уже даже 4 млн был готов заплатить. По личным условиям вообще проблем не было. В ЦСКА сказали, что будет съёмная квартира, машина. Затем третья сторона сделки попросила ещё какие-то деньги (это была небольшая сумма, тысяч 200). Если бы они обратились ко мне — я был бы готов (компенсировать из своих средств). Но у Гинера (президента ЦСКА, — прим.) уже была такая позиция, что когда ему лично по этому вопросу позвонили, сделка настолько перегрелась, что он психанул. Гинер сказал: «Мне это не надо». Наверное, это уже какие-то принципиальные моменты.

На вопрос «Третья сторона» — это представители криминала?» Сафонов ответил так: «Я не хочу говорить, кто это, — но да. Причастность полукриминальных элементов к футболу была, есть и будет».

В 2017 году в интервью «Известиям» сам Евгений Савин рассказал о «непереходе» так:

«Абсолютно простая ситуация. Я подписал контракт, получил форму. Поймите, футбол — это не только болельщики, игроки и футбольные клубы. Это также и агенты, и ещё множество сторон, которые хотят зарабатывать деньги при совершении трансферов. В истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать. И в какой-то момент Евгений Гинер сказал: «Хватит, всему есть предел». И контракт аннулировали. Думаю, виной этому стала не очень качественная работа агента, всё-таки именно он должен находить точки соприкосновения со всеми сторонами — и с клубом, и с футболистом, и с людьми, которые рядом. Так или иначе, крайним оказался я».