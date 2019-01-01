Дмитрий Енцов журналист Пермская однокомнатная квартира попала в ТОП самых дорогих в Приволжском округе Поделиться Поделиться Твитнуть

Однокомнатная квартира в ЖК «Городская резиденция Слудская» заняла четвёртое место по дороговизне в рейтинге портала о недвижимости ЦИАН.

Аналитики портала составили рейтинг десяти самых дорогих однокомнатных квартир Приволжского федерального округа в новостройках.

Пермская квартира стала четвёртой со стоимостью 8,36 млн руб. Площадь квартиры — 76,44 кв. м.

Отметим, в ноябре ЦИАН также составлял рейтинг самых дорогих «однушек», и тогда другая квартира в этом же ЖК заняла шестое место: квартира площадью 56 кв. м продавалась за 4,9 млн руб.

Самой дорогой в ПФО продолжает оставаться «однушка» в нижегородском ЖК Royal Landmark. Её площадь — 72,6 кв. м. Из них жилая площадь — 23,6 кв. м, кухня — 14,9 кв. м, а лоджия — 13 кв. м. Стоимость — 18,15 млн руб.