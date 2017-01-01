Однокомнатная квартира в Перми попала в число самых дорогих в ПФО

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Источник: 61.img.avito.st

Портал ЦИАН выпустил рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир в новостройках Приволжского федерального округа. На шестом месте по дороговизне оказалась пермская квартира, расположенная в городской резиденции «Слудская» (ул. Монастырская, 70).

Выставленная цена — 4,9 млн руб. Площадь квартиры — 56 кв. м, из особенностей — большая кухня площадью 18 кв. м.



Самая дорогая «однушка» находится в Нижнем Новогорде в ЖК Royal Landmark. Её площадь — 72 кв. м. Из них жилая площадь — 23,6 кв. м, кухня — 14,9 кв. м. Стоимость — 18,1 млн руб.



Отметим, что, по данным сентябрьского исследования портала «Авито. Недвижимость», самая дорогая квартира в Перми стоит 42 млн руб. в доме на Петропавловской, 41 (правда, объявление по ней уже снято с сайтов по недвижимости). Но на сайте ЦИАН есть объявление о квартире за 65 млн руб. Она расположена в «Доме на Вознесенской» (Луначарского, 32а).