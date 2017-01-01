Самая дорогая квартира Перми продаётся за 65 млн руб.

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Изображение с сайта дома

Самая дорогая квартира в Перми продаётся за 65 млн руб. Объявление выставлено на сайте ЦИАН.

Как следует из описания, эта четырёхкомнатная квартира площадью 326,8 кв. м размещена на 17-м—18-м этажах «Дома на Вознесенской» (Луначарского, 32а). Жилая площадь составляет 297,3 кв. м. Фактически 1 кв. м квартиры выйдет в 200 тыс. руб.

Но на официальном сайте жилого комплекса указано, что площадь пентхауса — 280 кв. м, и в нём размещено шесть комнат.

Из особенностей — панорамное потолочное остекление (купол), вид на все стороны от дома, а также персональный лифт.

По данным аналитиков ЦИАН, самая дорогая однокомнатная квартира в Перми расположена в городской резиденции «Слудская» (ул. Монастырская, 70).

Выставленная цена — 4,9 млн руб. Площадь квартиры — 56 кв. м, из особенностей — большая кухня площадью 18 кв. м.