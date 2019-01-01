Дмитрий Енцов журналист Объявлен аукцион на создание проекта реконструкции стадиона «Энергия» Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края объявили аукцион на создание проекта спорткомплекса «Энергия» (Пермь, ул. Советская, 100).

Участникам нужно учесть, что фактически это будет новый комплекс вместо прежнего, с несколькими залами и стадионом на 1 тыс. мест.

Победитель должен представить работу через 13 мес. после подписания контракта. Начальная (максимальная) стоимость – 44,8 млн руб. за счёт краевого бюджета. Сами строительные работы превысят 1 млрд руб.

Отметим, что ранее в интервью «Новому компаньону» министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов рассказал, что новый комплекс должен быть построен в 2023 году.

«Там планируется обустройство четырёх игровых залов, где можно играть и в гандбол, и в волейбол, и в баскетбол, и в мини-футбол. Будут и тренажёрные залы, залы для бокса и борьбы. Кроме того, планируется реконструировать межшкольный стадион и построить теннисные корты», — пояснил Владимир Епанов.