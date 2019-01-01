Евгения Пастухова выпускающий редактор В Кудымкаре вновь сорван конкурс по выбору главы Поделиться Поделиться Твитнуть

Второй тур конкурса по отбору главы Кудымкара не состоялся. В него вышли директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалёв и заместитель главы администрации Степановского сельского поселения Андрей Хромцов. За кандидатуру Леонида Ковалёва голоса отдали семь депутатов, тогда как для победы необходимо восемь голосов. Повторное голосование завершилось с тем же результатом.

Напомним, ранее действующий глава территории Иван Мехоношин снял свою кандидатуру с конкурса. Первая процедура выборов также закончилась их срывом.