Дмитрий Енцов журналист Мэрия с 2020 года увеличит расходы на зарплаты игрокам «Пармы» на 7,5 млн руб. Но по многим пунктам предвидится снижение расходов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК «Парма»

Фонд оплаты труда игроков «Пармы» в 2020 и 2021 годах увеличится примерно на 7,5 млн руб. и составит ежегодно по 23,6 млн руб. (на 2019 год фонд составляет 14 млн руб.). Такие данные приводятся в приложении к постановлению горадминистрации «О внесении изменений в объём расходов на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд развития пермского баскетбола «Парма» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», подписанном главой Перми Дмитрием Самойловым 24 декабря.

В частности, в список объёма расходов на возмещение затрат указана также оплата труда административно-управленческого персонала. На 2019 год она составляет 10,8 млн руб., но в последующие два года уменьшится до 8 млн руб. в год.

Возмещение средств на страхование спортсменов составляет 1,5 млн руб. на 2019 год и по 1,4 млн в следующие два года. На питание — 2,6 млн руб. и по 2,5 млн руб. соответственно. На аренду УДС «Молот» и оборудования предусмотрены 6,6 млн руб. и по 5,2 млн руб. соответственно. На экипировку — 2,7 млн руб. на 2019 год и по 800 тыс. руб. в следующие два года. Транспортные услуги оценены в 1,1 млн руб. и по 1,4 млн руб. соответственно.

Резкое сокращение расходов из городского бюджета предусмотрено на техническое обеспечение матчей игровым, световым и звуковым оборудованием: если на 2019 год компенсация предусмотрена в сумме 15,8 млн руб., то в следующие два года — по 1,3 млн руб.

Изготовление видео, рекламной и полиграфической продукции на 2019 год оценено в 2,1 млн руб., далее — по 146 тыс. руб. Художественное сопровождение матчей «падает» с 5,8 млн руб. до 1,8 млн руб. в год.

Сокращается и общий объём возмещения средств из городского бюджета. На 2019 год — 80 млн руб., на следующие два года — по 60 млн руб.

Отметим, что бюджет «Пармы» складывается из четырёх составляющих: собственные заработанные средства, средства бюджета Перми, Пермского края (90 млн руб.), средства спонсоров.

Как ранее сообщали президент клуба Сергей Богуславский и гендиректор клуба Александр Башминов, на этот сезон предусмотрен самый большой бюджет «Пармы» в его истории — ориентировочно 300 млн руб.

При этом, по словам Башминова, средства городского и краевого бюджета не идут на зарплаты легионеров.

Перед стартом нынешнего сезона Единая лига ВТБ, где участвует «Парма», раскрыла бюджеты всех российских команд лиги по итогам прошлого сезона-2018/2019.

По информации «Нового компаньона», БК «Парма» оказался в этом списке седьмым с расходами в сумме 228,7 млн руб. и доходами в 232,8 млн руб., то есть сезон он завершил с профицитом в 4,1 млн руб.

При этом в отчёте отмечается, что бюджетные субсидии составили 130 млн руб. На продаже билетов и абонементов клуб заработал 10 млн руб. Призовые за участие в турнирах превысили 7 млн руб., на мерчандайзинге клуб заработал 1,7 млн руб.

Самой затратной статьёй расходов «Пармы» стали зарплаты, на это ушло 97,4 млн руб., в том числе 66,1 млн руб. — зарплаты игроков. Примечательно, что зарплатная ведомость «Пармы» — самая маленькая в лиге среди российских команд. Например, идущий следом по этому показателю саратовский «Автодор» потратил на зарплаты на 30 млн руб. больше.

Самым богатым российским клубом по-прежнему оставался московский ЦСКА с расходами в 2 млрд 860 млн руб. Более 1 млрд руб. потратили «Химки» (2 млрд 327 млн руб.), питерский «Зенит» (1 млрд 794 млн руб.) и краснодарский «Локомотив-Кубань» (1 млрд 363 млн руб.).

Логично, что самая большая зарплатная ведомость оказалась у ЦСКА — более 1,5 млрд руб.