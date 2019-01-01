Дмитрий Енцов журналист «Парма» проиграла ответный матч на Кубок России Команда уступила «Самаре» со счётом 76:83 Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл второй четвертьфинальный матч Кубка России БК «Самара», которая выступает лигой ниже — в Суперлиге-1. Итоговый счёт ответного матча — 76:83.

Большинство игрового времени матч шёл под диктовку пермяков, ещё за пять минут до конца болельщики были уверены, что «Парма» одержит победу, но именно в последние минуты гости не просто переломили ход встречи, а ушли в комфортный отрыв.

Учитывая, что пермяки уступили и в первой игре в Самаре со счётом 71:72, по сумме двух матчей в полуфинал вышли самарцы.

Таким образом, «Парма» не смогла удержать титул обладателя Кубка России, который она завоевала в последнем розыгрыше турнира.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма»:

— «Самара» одержала победу составом, которым участвует в «Суперлиге -1». В нашем составе в рамках Кубка России мы имеем шесть игроков из основы и шесть дублёров. На результате сказалась накопленная усталость игроков основного состава к концу встречи и неготовность дублёров к такому уровню игры. Также нам очень не хватало травмированных Григорьева и Платунова, на которых мы рассчитывали в Кубке России. В течение всего матча держали небольшое преимущество, но в ключевой момент не нашлось игрока, который взял бы инициативу на себя.