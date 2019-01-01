УФАС приостановило заключение контракта на оборудование городской новогодней сцены Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю приостановило торги по обеспечению праздничной программы на эспланаде в Перми сценическим конструктивом, пультовой башней и гримёрками. Об этом сообщает 59.ru.

Заказчиком выступало МАУ «Агентство социокультурных проектов» (АСП), которое 28 ноября объявило торги, а 14 декабря подвело их итоги. Победителем тогда назвали пермское ООО «Эверласт Плюс», с которым 25 декабря заключили договор.

Максимальная стоимость контракта составляла 1,13 млн руб., победитель оценил свои услуги в 1,1 млн руб. При этом такую же цену предложил предприниматель Николай Чугаров, который и обратился в антимонопольную службу с жалобой.

Николай Чугаров, предприниматель:

— В данном случае выиграла заявка с той же суммой, что у нас, лишь поданная на три часа раньше. При этом у моих сотрудников намного больше опыта в обеспечении сценическим оборудованием, мы выполнили обязательства по гораздо большему числу контрактов. Однако единая комиссия не стала рассматривать приложение к конкурсной документации, где были задекларированы исполненные контракты. Нам сказали, что не хватает их копий, — мы не согласны с этим требованием, так как в нормах действующего законодательства в сфере госзакупок оно не прописано. К тому же как минимум два договора у нас были заключены с АСП, то есть члены комиссии при желании могли получить доступ не только к их копиям, но и к подлинникам.

Антимонопольная служба назначила рассмотрение жалобы на 10 января. До её рассмотрения заказчик не вправе заключать договор.