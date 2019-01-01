Дмитрий Енцов журналист ЦИАН: самая дорогая квартира в Прикамье выше в цене самой дешёвой в 245 раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики портала о недвижимости ЦИАН проанализировали разницу в ценах на самые дешёвые и самые дорогие квартиры в регионе, основываясь на объявлениях о продаже квартир на собственном сайте.

По итогам исследования выяснилось, что самая дорогая квартира в Перми по стоимости выше самой дешёвой в 245 раз. Самая доступная квартира. площадью 11 кв. м. находится в пригороде Березников в двухэтажном доме. Она продаётся за 110 тыс. руб. Самая дорогая, площадью 241,1 кв. м, расположена в пермском ЖК «Акварели» и продаётся за 27 млн руб.

Справедливости ради отметим, что на сайте ЦИАН до сих пор есть объявление о квартире стоимостью 65 млн руб. Это двухуровневый пентхаус в «Доме на Вознесенской».

При этом разница между самой дорогой и самой дешёвой квартирой в России составляет 37 тыс. раз.

Так, самая дорогая квартира выставлена за 2,6 млрд руб., она находится в Москве в «Башне Федерация». А самое «дешёвое» объявление относится к посёлку городского типа Воргашор в Республике Коми. Однокомнатная квартира выставлена за 70 тыс. руб.