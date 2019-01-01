Владимир Митин И. о. декана механико-технологического факультета ПНИПУ назначен нефтяник Поделиться Поделиться Твитнуть

Исполняющим обязанности декана механико-технологического факультета ПНИПУ назначен Михаил Песин. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

С 1996 года Михаил Песин работал в Пермской компании нефтяного машиностроения, в которой прошёл путь от рядового сотрудника до первого заместителя главы компании. В Пермском политехе Михаил Песин много лет работал внештатным сотрудником. В сентябре 2019 года занял должность профессора кафедры «Инновационные технологии машиностроения», а с ноября 2019 года стал штатным сотрудником университета. В 2019 году Михаилу Песин была присвоена учёная степень доктора технических наук.



