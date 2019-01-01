Владимир Митин Замначальника департамента мэрии Перми не смог оспорить наложенный штраф Поделиться Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд Перми отказал в удовлетворении иска заместителю начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Владимиру Сюткину. По данным Ленинского районного суда Перми, в ноябре 2019 года чиновник подал иск об оспаривании штрафа в 8 тыс. руб. Это наказание было ему назначено постановлением Управления ФАС по Пермскому краю за несоблюдение сроков исполнения предписания ведомства по ч. 2.6 ст. 19.5 КоАП. Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми исполнил предписание только после возбуждения отдельного дела ФАС против должностного лица адмнистрации Перми.

Напомним, в сентябре 2019 года застройщик ООО «СЗ «Альфа-инвест» подал жалобу в УФАС на необоснованный отказ в выдаче разрешения на строительства 15-этажного дома у стадиона «Трудовые резервы» в Перми (ул Уинская, 2б). В администрации Перми обосновывали отказ отсутствием документов и несоответствием проекта ограничениям высотности на земельном участке. Компания подала жалобу в УФАС и добилась выдачи разрешения на строительство.