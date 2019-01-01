Объявлен аукцион на проектирование трассы Садовый — Вышка-2 Поделиться Поделиться Твитнуть

Объявлен аукцион на проектирование автомобильной дороги ТР-53, которая соединит микрорайоны Садовый, Висим, Запруд и Вышку-2 и станет альтернативой Соликамскому тракту. Об этом сообщает телекомпания «ВЕТТА». Стоимость работ составляет 381 млн руб. Подготовить проектную документацию нужно к 1 декабря 2020 года.



Сначала планируется соединить улицу Старцева и проспект Октябрят. Протяжённость первого объекта составит более 2,5 км. На втором этапе будет вестись строительство трассы от пересечения с ул. Восстания до выхода на ул. Соликамскую. Протяжённость второго участка составит более 7,5 км.



На всём протяжении дорога будет иметь не менее четырёх полос для движения в обоих направлениях. На участках, проходящих вблизи жилой застройки, установят шумозащитные экраны. Проектом также предусматривается строительство тротуаров, надземных пешеходных переходов и шести мостов через малые реки. Освещение трассы предусмотрено на всём её протяжении.





