Мэрия определила подрядчика для ремонта путепровода на ул. Светлогорской Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми подвела итоги торгов на выполнение работ по капитальному ремонту путепровода на ул. Светлогорской. Единственная заявка поступила от АО «Уралмостострой».

Напомним, максимальная стоимость контракта составляла 70,9 млн руб.

Согласно техзаданию, подрядчик должен до 31 июля 2020 года завершить работы на правой части путепровода, до 31 октября — на левой. Все работы должны быть завершены к 28 февраля 2021 года.