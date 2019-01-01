Пермские судебные приставы взыскали 1,4 млн руб. за организацию картельного сговора на рынке лекарств Поделиться Поделиться Твитнуть

Судебные приставы взыскали с ООО «Эскулап Кама» два административных штрафа на 1,4 млн руб.

Ранее Управление ФАС по Пермскому краю установило, что на основании договоров аутсорсинга ООО «Эскулап Кама» принимало решение как от своего лица, так и от лица других компаний, в каких торгах участвовать, какие ценовые предложения подавать. Собранные доказательства свидетельствовали о сговоре юридических лиц-конкурентов, работающих на одном рынке поставок лекарственных препаратов. Нарушение Закона «О защите конкуренции» могло привести к поддержанию высоких цен на торгах.