Заксобрание единогласно поддержало закон о «Городах трудовой доблести» Поделиться Поделиться Твитнуть

По результатам заочного голосования депутаты Законодательного собрания Пермского края единогласно поддержали Закон о почётном звании РФ «Город трудовой доблести».

Напомним, федеральный законопроект в декабре внёс в Государственную думу Президент РФ Владимир Путин. Связан он с расширением списка городов, носящих звание «Город воинской славы», и касается тех, в которых не было боевых действий Великой Отечественной войны, но без промышленности которых одержать победу было бы невозможно. В связи с этим депутаты Законодательного собрания Пермского края 24 и 25 декабря впервые воспользовались правом удалённого заочного голосования.

Большинство парламентариев предпочли мобильное приложение, листы голосования использовали 14 человек. В голосовании приняли участие 52 депутата из 57.