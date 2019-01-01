Дмитрий Енцов журналист Депутаты Заксобрания впервые воспользуются правом заочного голосования Они рассмотрят закон «О почётном звании РФ «Город трудовой доблести» Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Законодательного собрания Пермского края 24 и 25 декабря впервые воспользуются правом заочного голосования, то есть удалённо, без присутствия в зале заседаний, посредством опроса.

Голосование будет касаться вопроса о поддержке закона «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Федеральный законопроект в декабре внёс в Государственную думу президент РФ Владимир Путин. Связан он с расширением списка городов, носящих звание «Город воинской славы», и касается тех, в которых не было боевых действий Великой Отечественной войны, но без промышленности которых одержать победу было бы невозможно.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— В случае принятия федерального законопроекта наша краевая столица также может претендовать на статус «Город трудовой доблести». В годы войны в Пермь были эвакуированы десятки заводов. Город стал одним из главных индустриальных центров, снабжавших фронт.

Процедура голосования продлится с 10:00 24 декабря до 18:00 25 декабря.

Напомним, инициатива о возможности заочного голосования по федеральным законопроектам была одобрена на пленарном заседании Законодательного собрания в мае этого года.

Депутаты имеют возможность голосовать как по листу голосования, так и удалённо через интернет-канал. В первом случае депутат получает уведомление о проведении заочного голосования, бумажный экземпляр листа голосования и направляет в аппарат собрания заполненный лист голосования до окончания срока.

По электронной системе депутат вносит в неё номер мобильного телефона для получения смс-оповещений и кода подтверждения. Для голосования ему необходимо мобильное устройство с установленным приложением «Единый виртуальный кабинет депутата». В самом приложении при открытии повестки с вопросами, вынесенными на заочное голосование, отображается информация с обратным отсчётом до окончания времени голосования. На странице голосования отображаются текст вопроса и варианты выбора результата голосования.

Сотрудники аппарата в ходе заочного голосования при поступлении бумажных листов голосования фиксируют сведения в системе, формируют протокол заочного голосования и передают для подписания председателю заксобрания.

Решение считается принятым только при участии в опросе не менее двух третей от общего числа парламентариев.