Роспотребнадзор арестовал в Прикамье 44 партии снюса Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю с 23 по 25 декабря 2019 года провело мониторинг 299 объектов торговли, реализующих табачную продукцию и аксессуары для курения. Ведомство выявило в 28 торговых точках никотиносодержащую продукцию (снюс) и начало проверку.

Напомним, в России отмечен рост потребления никотиносодержащего снюса. Приобретение указанной продукции не имеет законодательно установленных возрастных ограничений, что создаёт угрозу здоровью детского и подросткового населения. Ранее прокуратура Пермского края рекомендовала властям региона ограничить в регионе продажу никотиновых смесей и снюса.

Как добавляют в Роспотребнадзоре, в итоге проверки в шести торговых организациях выявлено отсутствие документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям, а также нарушения требований к маркировке продукции. В связи с этим арестовано 44 партии некурительной никотиносодержащей продукции общим количеством 99 упаковок 17 наименований, содержащих от 20 до 24 порций. Виновные лица вызваны в управление для составления протоколов об административном правонарушении по частям 1 и 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

Кроме того, специалисты управления выявили 11 сайтов с информацией о продаже никотиносодержащей продукции, в связи с чем подано административное исковое заявление в Ленинский суд Перми о признании данной информации запрещённой к распространению в РФ.