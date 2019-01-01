Прокуратура рекомендовала правительству ограничить в регионе продажу никотиновых смесей
Прокуратура Пермского края предложила правительству региона инициировать разработку законопроекта, направленного на исключение из розничной продажи несовершеннолетним бестабачных никотиновых смесей. Предложение поступило ввиду распространения среди несовершеннолетних и молодёжи Пермского края бестабачных сосательных и жевательных смесей на основе мяты и трав, пропитанных никотином.
Напомним, сейчас региональное и федеральное законодательство не содержит запрета на продажу несовершеннолетним указанных психоактивных веществ.
По данным «Нового компаньона», подобный законопроект на рассмотрение Заксобрания пока не поступил.