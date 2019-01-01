Прокуратура рекомендовала правительству ограничить в регионе продажу никотиновых смесей Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края предложила правительству региона инициировать разработку законопроекта, направленного на исключение из розничной продажи несовершеннолетним бестабачных никотиновых смесей. Предложение поступило ввиду распространения среди несовершеннолетних и молодёжи Пермского края бестабачных сосательных и жевательных смесей на основе мяты и трав, пропитанных никотином.

Напомним, сейчас региональное и федеральное законодательство не содержит запрета на продажу несовершеннолетним указанных психоактивных веществ.

По данным «Нового компаньона», подобный законопроект на рассмотрение Заксобрания пока не поступил.