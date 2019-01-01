Краевые власти закупят 151 тыс. памятных знаков к 75-летию Победы Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое министерство госзакупок объявило аукцион на приобретение комплектов памятного знака Пермского края «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Максимальная стоимость контракта составляет 37,5 млн руб. Закупку оплачивает краевой бюджет.

Согласно документации, подрядчик должен изготовить круглый памятный знак из нержавеющей стали, на аверсе которого расположено трёхмерное изображение памятника Героям фронта и тыла. Всего необходима 151 тыс. знаков.

Торги состоятся 31 декабря.