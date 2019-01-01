Дмитрий Енцов журналист Аварийный путепровод на ул. Монастырской отремонтируют в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Путепровод на ул. Монастырской, который был признан аварийным ещё в 1999 году, будет отремонтирован в 2020 году. Об этом заявила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

«Работы начнутся в первые месяцы 2020 года», — отметила чиновница.

Точная дата начала работ напрямую зависит от даты физического закрытия железнодорожной ветки вдоль Камы. Напомним, приказ о закрытии движения поездов на участке издан Минтрансом РФ, но физического закрытия пока не произойдёт. Точную дату прекращения движения поездов должны назвать РЖД.

Все электропоезда Горнозаводского направления будут следовать не от Перми II, а от Перми I. Как отметил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, как только прекратится движение между двумя железнодорожными вокзалами, в два раза будет увеличено количество автобусов, прибывающих и отправляющихся от станции Пермь I. Отметим, что это автобусы маршрутов №2, №3, №51. По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, выкуп у РЖД инфраструктуры путей вдоль Камы обойдётся ориентировочно в 1,2—1,6 млрд руб., строительство трамвайных путей вместо железнодорожных обойдётся примерно в 1,6 млрд руб.