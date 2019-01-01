Григорий Серёдкин В школе Чайковского эвакуировали 600 человек из-за распыления газового баллончика Поделиться Поделиться Твитнуть

25 декабря в школе №4 города Чайковского неизвестный распылил газовый баллончик, сообщает телекомпания «ВЕТТА». ЧП произошло около 11:00.

Из учебного заведения эвакуировали 537 учеников и 46 сотрудников. 20 пострадавшим потребовалась медицинская помощь. В настоящее время школьники, которые учатся в первую смену, отправлены домой, вторая смена продолжила учебный процесс. Прокуратура уже инициировала проверку обстоятельств инцидента.