Григорий Серёдкин В 2020 году на пермском рынке труда будут востребованы разработчики мобильных приложений Поделиться Поделиться Твитнуть

По результатам исследования сервиса «Работа.ру», в 2019 году в Перми наиболее ценятся специалисты сферы IT. Средняя зарплата в сфере интернет-технологий составляет 57 тыс. руб. в месяц.

Далее следует отрасль транспорта и логистики — средняя зарплата составила 46,4 тыс. руб. в месяц. Работающие в сфере производства получают среднемесячный доход в 43,7 тыс. руб. Специалисты строительства и недвижимости — 41,6 тыс. руб. Занятые в продажах пермяки получали 41,3 тыс. руб., в финансовой сфере — чуть больше 40 тыс. руб., в банковской отрасли и управлении персоналом — 39,5 тыс.руб.

По прогнозам, в 2020 году будут востребованы программисты, разработчики мобильных приложений, инженеры на производстве и специалисты по развитию HR-бренда. В массовом сегменте прогнозируется спрос на водителей и курьеров, официантов и поваров, мастеров и рабочих, продавцов и кассиров, работников сферы строительства.



