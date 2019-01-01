Дмитрий Енцов журналист Все контракты по ремонтам дорог в Прикамье в рамках нацпроекта будут заключены до февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

На прошлой неделе состоялось селекторное совещание с субъектами Российской Федерации под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Максима Акимова. Тема — дорожные итоги за 2019 год и планы на 2020 год. В совещании приняли участие Первый заместитель председателя Правительства Пермского края Михаил Сюткин и министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

Основное внимание было приковано к национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам Максима Акимова по состоянию на середину декабря в целом по стране завершены работы по укладке верхнего слоя покрытия более чем на 99,6 % объектов — это 126,8 млн кв. м., объем финансирования мероприятий в рамках федерального проекта «Дорожная сеть», входящего в нацпроект, в 2019 году составил более 111 млрд руб.

В регионах уже началась подготовка к дорожному сезону 2020 года. Законтрактовано порядка 1,5 тыс. объектов (46% от общего предполагаемого объема работ).

Максим Акимов, заместитель Председателя правительства РФ:

- До конца декабря необходимо завершить формирование планов и ввести соответствующие объекты в систему «Эталон». В январе — провести торги и заключить контракты по объектам 2020 года. Итоги этой работы подведем в начале февраля.

Михаил Сюткин отметил, что в Прикамье по нацпроекту выполнены сто процентов показателей:

«Это и доля региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, и ликвидация очагов аварийности, и доля дорог, работающих в режиме перегрузки и ряд других критериев. В рамках нацпроекта работы в Прикамье велись на таких серьезных объектах как «Горнозаводск-граница Свердловской области», «Восточный обход Перми», «Обход пос. Куеда» и других».

В частности, в рамках нацпроекта на прошлой неделе открыто однополосное движение на реконструируемом участке ул. Революции (от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта).

Работы на участке продолжаются. В итоге от Центрального рынка до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение, обустроены трамвайные пути. После реконструкции трамваи, идущие от Центрального рынка или от станции «Бахаревка», смогут по ул. Революции пройти через ул. Горького до Мотовилихинского района. На ул. Революции планируется организовать тротуары и парковки, а также остановки общественного транспорта. Помимо трамваев на участке от Комсомольского проспекта до Сибирской также запланирован пуск автобусных маршрутов.

Николай Уханов на селекторном совещании сообщил, что регион активно готовится к выполнению нацпроекта в 2020 году:

- Список объектов на следующий год, в рамках нацпроекта, актуализирован. Сейчас идёт проверка смет муниципальных образований и подготовка к контрактации. Планируем заключить контракты по всем объектам к февралю следующего года и начать ремонты с наступлением дорожного сезона.

Новинкой нацпроекта станет его мобильное приложение.

«При реализации национального проекта нам принципиально нужна обратная связь с людьми. На 90% мы будем полагаться в оценке региональных властей не на формальные показатели, а на степень реакции людей – негативна она или позитивна на предпринимаемые усилия. Поэтому мы создали мобильное приложение, которое по геометке пользователя выдаёт ему окружение с точки зрения нашего проекта: какие дороги планируется сделать, какие уже сделаны, где ведутся работы, – чтобы пользователи могли высказаться, оценить актуальность и качество ремонта этих участков, в общем, помочь нам справиться с одной из главных российских бед», - пояснил Максим Акимов.

Мобильное приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Отметим, что в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пермском крае отремонтировано 63 дорожных объекта, общей протяженностью 96 км.

На реализацию нацпроекта в этом году из федерального бюджета Пермскому краю выделено 1,184 млрд, еще более 1 млрд руб — из регионального бюджета. В результате реализации нацпроекта на территории Пермской агломерации к 2024 году 85% дорог региона будет приведено в нормативное состояние, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.

Всего дорожный фонд Пермского края в этом году составил 20,4 млрд руб. А в 2021 году составит 24,3 млрд руб. (это рекорд в истории Пермского края).

По словам Николая Уханова, одним из показательных итогов стал объём ремонтных работ: всего отремонтировано 935 км дорог — больше, чем когда-либо. Этот показатель превысил рекордные данные последних двух лет, когда ремонтировалось по 800 км. Построено и реконструировано более 32 км, что также является высоким показателем.