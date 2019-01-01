Дмитрий Енцов журналист За год средний размер потребкредита в Прикамье сократился почти на 20 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года средний размер потребительского кредита, выдаваемого банками жителям, в Пермском крае сократился на 11,4% — со 172,5 тыс. руб. до 152,9 тыс. руб. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По мнению экспертов, на снижение повлияло введение с 1 октября 2019 года показателя долговой нагрузки (ПДН). В связи с этим средняя сумма потребкредита снизилась во всей стране на 9,6% (со 187,8 тыс руб. до 169,8 тыс. руб.). Из 30 исследованных регионов средний размер потребкредита за год повысился только в Алтайском крае, и то всего на 0,3%.

Самое заметное падение среднего размера потребкредита зафиксировано в Москве — почти на 78 тыс. руб. (с 477,3 тыс. руб. до 399,5 тыс. руб.).