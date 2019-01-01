«Уралкалий» индексирует сотрудникам зарплату Поделиться Поделиться Твитнуть

Заработная плата сотрудников группы «Уралкалий» по решению совета директоров компании будет проиндексирована на 3%. Индексация распространяется на начисление заработной платы с 1 декабря 2019 года. Основными критериями для проведения индексации являются официально установленный индекс потребительских цен на товары и услуги по Пермскому краю, анализ рынка и производительность труда. Повышение заработной платы принято в полном соответствии с коллективным договором компании.

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий»:

— Индексация заработной платы для более чем 20 тыс. сотрудников группы — важная часть социальной политики «Уралкалия» как одного из самых привлекательных работодателей региона. Индексация производится на основании коллективного договора компании, который является одним из лучших в отрасли и предоставляет сотрудникам такие дополнительные социальные гарантии, как компенсация за питание, бесплатная доставка до отдалённых рабочих мест, санаторно-курортное лечение, дополнительное медобслуживание, улучшение жилищных условий, а также организация спортивных мероприятий и детского отдыха.

По данным пресс-службы ПАО «Уралкалий»