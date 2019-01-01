Григорий Серёдкин 70% заявителей в Пермское УФАС оказались не заинтересованы в дальнейшем рассмотрении дела Поделиться Поделиться Твитнуть

Подавляющее большинство дел не продвигаются дальше первичной стадии рассмотрения. Об этом сообщила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Управления ФАС по Пермскому краю Мария Герасимова.

По её данным, в 2019 году в управление поступило более 800 обращений о рекламе и недобросовестной конкуренции.Это превысило прошлогодний показатель в два раза. Однако только по 10% заявлений возбуждены дела. Кроме того, 10% обращений отправлены в подведомственные организации, например в Роспотребнадзор, иные государственные органы или прокуратуру. В 70% случаев заявитель не предоставил требуемые сведения по делу, что приводит к закрытию дела. 5% поступивших заявлений не рассматривались совсем, поскольку не соблюдались требования по их оформлению.