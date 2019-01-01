«Лента» перечислит в городской бюджет 146 млн руб. для организации дорожной развязки на бульваре Гагарина Поделиться Поделиться Твитнуть

Сеть гипермаркетов «Лента» перечислит в бюджет Перми 146 млн руб. на организацию дорожных развязок. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».

Напомним, сеть «Лента» приобрела комплекс зданий ВЦ «Пермская ярмарка» на бульваре Гагарина, но затянула сроки открытия из-за того, что администрация Перми не согласовала предлагаемую дорожную схему. Согласно позиции властей, открытие здесь гипермаркета создаст транспортные проблемы. В связи с этим чиновники предлагали ритейлеру самостоятельно построить дорожную развязку, но «Лента» не пошла на эти условия.