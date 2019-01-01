В Перми для борьбы с гололёдом начали использовать мраморную крошку Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с сильными осадками пермские подрядные организации перешли на усиленный режим работы. Днём на улицах работают порядка 100 единиц техники и около 250 дорожных рабочих, ночью — 150 единиц техники и 300 рабочих.

Ранее, 24 декабря, административно-техническая инспекция провела проверку состояния дорог и тротуаров во всех районах Перми. Из 169 проверенных объектов выявлены 69 нарушений. Больше всего замечаний — в Индустриальном, Мотовилихинском и Ленинском районах.

По поручению главы города Дмитрия Самойлова главы Индустриального и Мотовилихинского районов прошли по своим территориям, чтобы лично проследить за работой подрядчиков и устранить замечания.

Александр Иванов, глава Индустриального района Перми:

— Впервые в районе применили новую технологию для обработки скользких участков тротуаров — подсыпку мраморной крошкой. В течение зимы будем использовать этот метод там, где нет возможности произвести механизированную уборку.

Александр Хаткевич, глава Мотовилихинского района Перми:

— Позвал в рейд представителя подрядчика, который присоединился к нам в районе дома быта «Агат». Высказал ему замечания в части уборки тротуара на ул. Технической. Кроме того, были вопросы по очистке пешеходной части ул. Крупской в районе площади Дружбы. Здесь необходимо навести порядок.

Как уточнили в администрации Перми, мраморная крошка рассыпается в виде гранул размером 1-5 мм, которые сметаются со снегом:

Воздействуя на лёд механически, крошка не способна растопить его, а значит, не наносит вреда транспорту, пешеходам и животным.Кроме того, в отличие от песка, она не загрязняет улицы города. Благодаря абразивному свойству, крошка обеспечивает сцепление с дорогой. В осложнившихся погодных условиях мраморная крошка показала хорошие результаты в борьбе со скользкостью. Технологически ее используют как механическим способом, так и разбрасывают вручную.



