Григорий Серёдкин Суд обязал администрацию Губахи организовать торговлю в деревне из 20 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам проверки прокурор Губахи обратился в суд с иском к администрации городского округа, чтобы обязать чиновников создать условия для торговли в деревне Шестаки.

Как показала проверка, в деревне, где проживают всего 20 человек, отсутствуют магазины с продовольственными и непродовольственными товарами. За продуктами жители вынуждены ездить в Губаху и посёлок Углеуральский. Прокуратура пришла к выводу, что администрация Губахи нарушает права граждан на благоприятные условия проживания и жизнедеятельности, а также достойное существование.

В ходе судебного разбирательства ответчик признал исковые требования, а суд обязал администрацию в течение шести месяцев создать условия для торговли в деревне Шестаки.







