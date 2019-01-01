Дмитрий Енцов журналист Рост стоимости вторичного жилья в Перми — ниже, чем в среднем по России Поделиться Поделиться Твитнуть

Жильё на вторичном рынке недвижимости Перми за период с января по ноябрь 2019 года подорожало на 3%, что ниже, чем в среднем по России (5,3%). Такие данные приводят аналитики портала о недвижимости Domofond.ru.

1 кв. м вторичного жилья стоит 47,8 тыс. руб. (в январе был 46,4 тыс. руб.). По темпу роста Прикамье заняло 34-е место в России. При этом вторичное жильё подорожало в 64 регионах, а снизилось в цене — в 14.