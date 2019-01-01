Григорий Серёдкин Цены на жильё в новостройках Прикамья снизились на 1% за 5 месяцев Поделиться Поделиться Твитнуть

В регионе отмечено снижение средней цены 1 кв. м в новостройках. Цены снизились на 1% в сравнении с июлем 2019 года, выяснил сервис «Авито. Недвижимость». При этом в среднем по России этот показатель вырос на 5,4%.

В итоге средняя цена 1 кв. м жилья в новостройке Пермском крае понизилась и составляет 47 тыс. руб.

В «тройку» лидеров по динамике роста цен вошли Чувашия (+7,2%), Краснодарский край (+6,7%) и Ленинградская область (+5,6%). Три региона продемонстрировали снижение цен: Пермский край (-1%), Ростовская область (-0,6%) и Новосибирская область (-0,2%).

Рейтинг регионов по стоимости жилья в новостройках возглавил Крым со средней стоимостью 1 кв. м 92 тыс. руб.. На втором месте — Московская область (86 тыс. руб.), на третьем — Ленинградская область (75 тыс. руб.). Замыкают список Челябинская область (менее 33 тыс. руб.), Саратовская область (36 тыс. руб.) и Воронежская область (40 тыс. руб).