Дмитрий Енцов журналист «Горнолыжный экспресс» в январские праздники будет курсировать ежедневно Поделиться Поделиться Твитнуть

«Горнолыжный экспресс» (электричка №7128 маршрута Пермь II — Углеуральская) в новогодние праздники будет курсировать в ежедневном режиме до 8 января, единственный «выходной» — 1 января 2020 года.

Расписание при этом не меняется — поезд из Перми выезжает в 7:00 по местному времени, прибывает на конечную станцию в 10:00. Далее пассажирам нужно пересесть на автобусный экспресс до горнолыжного центра «Губаха», посадка в него — в 10:10. Стоимость билета — 690 руб. в обе стороны, включая трансфер на автобусе.

Обратно электричка отправляется в 19:00, прибывает в Пермь в 22:30. Трансфер от горнолыжного центра до станции Углеуральская — в 18:20.

Напомним, первый поезд «экспресса» отправился 7 декабря. В непраздничное время поезда следуют только в выходные дни.