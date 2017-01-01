Из Перми до Губахи запустят «Горнолыжный экспресс»

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С 7 декабря в направлении Пермь-Губаха и Губаха-Пермь начнет курсировать «Горнолыжный экспресс». Об этом сообщает ГТРК Пермь.

Сейчас в депо готовят вагоны электрички, изнутри составы оклеивают специальной пленкой с изображением зимних пейзажей горнолыжных склонов. Специально для перевозки лыж и сноубордов будут смонтированы стойки.

Билет будет стоит 690 рублей. «Горнолыжный экспресс» за эту сумму доставит пассажиров до станции Углеуральская, а далее на автобусе до склона горы. Обратно горнолыжников довезут до станции также на автобусе.

«Горнолыжный экспресс» будет ходить по субботам и воскресеньям, два раза в неделю и в праздничные и выходные дни.