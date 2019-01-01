Городские власти объявили торги на автобусный маршрут от Перми I до ЦУМа Поделиться Поделиться Твитнуть

МКУ «Городское управление транспорта» объявило торги на осуществление регулярных автобусных перевозок по маршруту №51 («Станция Пермь I» — «ЦУМ»). Максимальная стоимость контракта составляет 1,03 млн руб. Торги состоятся 10 января.

Согласно документации, подрядчик должен обеспечить работу на линии пяти автобусов с 24 января по 29 февраля. Автобусы должны быть оборудованы системой видеонаблюдения и бесконтактной системой оплаты проезда.

Напомним, изменения пути следования здесь общественного транспорта связаны с тем, что путепровод на ул. Монастырской (перед речным вокзалом и железнодорожным вокзалом Пермь I) ещё с 1999 года признан аварийным, а в августе 2019 года очередная проверка установила, что предельная масса передвигающегося по путепроводу транспорта не должна превышать 5 т.

Отмена общественного транспорта вызвала недовольство горожан. На ноябрьском пленарном заседании гордумы заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева заявила о том, что маршрут №51 будет запущен с 1 января 2020 года и будет следовать до Комсомольской площади. 28 ноября губернатор Пермского края попросил гордаминистрацию в срочном порядке организовать движение общественного транспорта до речного вокзала и обратно.