Дмитрий Енцов журналист На железнодорожные пути упал экскаватор: задержаны пассажирские поезда Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на перегоне Кордон — Шамары экскаватор упал на железнодорожные пути. Как уточнили в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, ЧП произошло 23 декабря примерно в 16 часов.

Работы по отталкиванию экскаватора заняли несколько часов, так как для этого пришлось к месту происшествия направить восстановительные поезда.

В результате несколько пассажирских поездов были задержаны. В частности, поезда №92 Москва — Северобайкальск (остановлен на ст. Кишерть), №70 Москва — Чита (остановлен на ст. Кунгур), №67 Абакан — Москва (остановлен на ст. Шамары), №37 Томск — Москва (остановлен на ст. Вогулка).