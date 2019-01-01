Анатолий Дашкевич: «В части прометания недоработали» Администрация Перми пригрозила штрафами за некачественную уборку снега Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми продолжаются сильные снегопады. В ночь на 24 декабря отмечены мокрый снег, ледяной дождь и налипание мокрого снега, скорость ветра составляла до 13 м/c. Сильные осадки будут продолжаться весь день 24 декабря.

Метеорологи отмечают, что снегопады такой силы в прошлом году наблюдались лишь однажды — в ночь на 1 февраля. Нынешний снегопад длится уже дольше.

В связи с этим замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич собрал внеочередной штаб по благоустройству с участием глав районных администраций и представителей подрядных организаций. Подрядным организациям были высказаны замечания по отработке сложных погодных условий 23 декабря.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми:

— Обращаясь к подрядчикам и заказчикам, могу сказать, что в части прометания недоработали. В таких погодных условиях нужно мобилизовать все доступные ресурсы. Если не будет результата, будут последствия в виде штрафных санкций. Обращаясь к заказчикам, напоминаю: ваша главная задача — контроль, а также оперативная реакция на проблемных участках. Сейчас сложились вместе сразу несколько факторов — неблагоприятные погодные условия и приближающиеся праздники, количество автомобилей на улицах города растёт с каждым днем. Нужно обеспечить безопасные условия как для водителей, так и для пешеходов.

В ходе совещания была дана разнарядка на ночь и день 24 декабря: как только стихнет транспортный поток, подрядные организации должны вывести всю имеющуюся снегоуборочную технику. На проезжих частях должен соблюдаться весь цикл просыпки и прометания, на тротуарах поручено осуществлять прометание и обработку противогололёдными материалами, но при этом важно избежать создания «снежной каши». Особое внимание необходимо уделять очистке парковочных карманов. Также подрядчики будут проводить пересменки не раньше 9:00 и только в городе, чтобы не отгонять технику в парки и оперативно продолжать уборку улиц на следующий день.

Всего ночью на улицы города вышло порядка 200 единиц техники и 300 дорожных рабочих. Главные задачи на ближайшие сутки — не допустить образования наледи и максимально очистить тротуары от снега.