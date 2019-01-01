Проезд в новых пермских трамваях будет бесплатным до 9 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Новые трамваи начали курсировать по пермским маршрутам. Сегодня, 23 декабря, губернатору Пермского края Максиму Решетникову презентовали трамвай «Лев», который состоит из трёх вагонов и способен вместить до 380 пассажиров. По словам Максима Решетникова, в Пермь приедут ещё восемь односекционных трамваев «Львёнок», которые будут поставлены по всем городским направлениям.

Новые трамваи низкопольные, в них установлен пандус для заезда в вагон и ремни безопасности. Также в вагонах предусмотрены информационные экраны, камеры видеонаблюдения, USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств, адресное открытие дверей.

Добавим, что с 23 декабря по 9 января новые трамваи будут курсировать по Перми бесплатно.